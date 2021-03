Das Land Baden-Württemberg hat angekündigt, nach den Osterferien für alle Kinder an Schulen regelmäßige Corona-Schnelltests anzubieten. Derlei Testmöglichkeiten gibt es in Mannheim bereits beim Personal an Schulen und Kitas. Ab Mitte April soll es laut Stadtverwaltung Tests auch für alle Schüler und Kindergartenkinder geben. Ziel seien jeweils zwei Tests in der Woche.

Dazu hat die Verwaltung für die Schulen 300.000 Tests mit kurzen Teststäbchen für einen Nasaltest geordert, die nach den Ferien zur Verfügung stehen sollen. Die Umsetzung der Testungen liegt bei den Schulen. Derzeit werde noch geklärt, ob teilweise eine Refinanzierung durch das Land erfolge. Unklar ist derzeit auch, ob das Land ergänzende Lieferungen von Tests in die Kommunen vorsieht.

Aber auch für alle Kindergartenkinder sollen nach Ostern regelmäßige Testmöglichkeiten zwei Mal in der Woche bereitstehen. Den Eltern stehen dabei zwei unterschiedliche Tests zur Auswahl: ein Spuck- und ein Nasaltest. Dabei können die Eltern entscheiden, welchen Test sie zu Hause an ihrem Kind vornehmen möchten. Die Antigen-Schnelltests werden den Eltern von der Stadt kostenlos für zwei Tests in der Woche zur Verfügung gestellt. Je Testform sind 50.000 Stück geordert worden. Wie die Verwaltung weiter mitteilte, richtet sich das Angebot sowohl an Eltern städtischer Tageseinrichtungen als auch an Eltern in Kitas freier Träger. Seit 22. März hat die Stadt dazu ein Pilotprojekt mit zwölf städtischen Kindergärten gestartet, um die Handhabung dieser Testmöglichkeiten auszuloten.