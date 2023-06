170 Athleten haben Mannheim 2022 bei deutschen oder internationalen Meisterschaften vertreten. Dafür wurden sie wieder in einem großen Rahmen ausgezeichnet.

„Leistungssport übt eine ganz besondere Faszination aus“, sagt Sabine Hamann als Vorsitzende des Sportkreises Mannheim über die Vorbildfunktion erfolgreicher Athleten. Obwohl aus Mannheimer Sicht die ganz großen Höhepunkte ein wenig gefehlt hätten, sei 2022 ein besonderes Sportjahr gewesen, findet der zuständige Bürgermeister Ralf Eisenhauer (SPD), der nach drei Jahren im Amt erstmals auch den großen Rahmen erlebt. „2022 war das erste Sportjahr ohne Einschränkungen“, betont er. Alle Mannheimer sollten die Möglichkeit haben, Sport zu treiben, sagt er. Die Vielfalt der Sportarten – vom Synchronschwimmen über Kanu und Rudern hin zu Hockey, Kampfsport und Leichtathletik – sind die Möglichkeiten in Mannheim nahezu unbegrenzt. Die Begeisterung über den deutschen Meistertitel der Damen vom Mannheimer Hockeyclub vor wenigen Wochen wirkt nicht nur beim Bürgermeister noch nach.

Über den Titel „Sportlerin des Jahres“ freut sich Jessica-Bianca Wessolly. Bis 2022 war sie für die MTG am Start. Sie führte die 4x100-Meter-Sprintstaffel bei den Europameisterschaften bis ins Finale. Unter anderem dafür gibt es die Auszeichnung. „Das kam schon ziemlich überraschend, weil man sich gegen die starke Konkurrenz in Mannheim erst einmal durchsetzen muss“, so die 26-Jährige, die sich mittlerweile für den VfL Sindelfingen in den Startblock setzt.

Hockeyer „Mannschaft des Jahres“

Faustballer Nick Trinemeier, Goldmedaillen-Gewinner der World-Games für Nicht-Olympische Sportarten vom TV Käfertal, gewinnt den Titel erneut und hofft auf Rückenwind für seine Sportart – gerade mit Blick auf die anstehenden Weltmeisterschaften in Mannheim: „Es ist ein tolles Zeichen für unsere Sportart, dass wir in Mannheim so anerkannt werden.“ „Mannschaft des Jahres“ werden die Herren des Mannheimer Hockeyclubs, die im vergangenen Jahr den Meistertitel im Feldhockey nach Mannheim geholt haben.