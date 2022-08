„Sport im Park“ ist ein kostenloses Angebot der Stadt Mannheim, das sich in den Sommermonaten großer Beliebtheit erfreut. Neben dem Unteren Luisenpark gibt es regelmäßige Kurse auch in Franklin oder am Karlstern im Käfertaler Wald. Eine Spezialauflage steht jetzt in der Innenstadt an. In Zusammenarbeit mit der Cornhole-Abteilung der DJK Feudenheim können Interessierte am Samstag, 6. August, von 11 bis 13 Uhr eine besondere Sportart kennenlernen und ausprobieren. Cornhole ist ein Wurfspiel, bei dem zwei Zweierteams gegeneinander antreten. Jedes Team versucht dabei, ein Säckchen auf ein Brett zu werfen, um so Punkte zu erzielen. Spielort: Fußgängerbereich der Fressgasse zwischen den Quadraten P1 und Q1. Am Dienstag, 9. August, heißt es von 18.30 bis 20 Uhr Hüfteschwingen beim Hula-Hoop auf der Franklin-Sportanlage. Eine Anmeldung ist laut Stadt nicht notwendig. Weitere Informationen im Internet: www.mannheim-bewegen.de oder per Telefon 0621 293 4004.