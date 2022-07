Der TSV 1846 Mannheim wird seine Sport-Kita „Purzelbaum“ um 50 Kindergartenplätze erweitern und damit verdoppeln. Die Krippenplätze bleiben mit 40 unverändert. Der Erweiterungsbau soll im September 2023 eröffnet werden.

Die Anfang Juli begonnene Maßnahme soll mit Beginn des Kindergartenjahres 2022/23 abgeschlossen sein. Doch sowohl die Pandemie als auch der Krieg in der Ukraine verzögerten den Baubeginn. Es kam zu Verteuerungen und erschwerten Lieferbedingungen von benötigtem Baumaterial. Die ursprüngliche Finanzplanung des Projekts musste neu verhandelt und auf die aktuellen Begebenheiten angepasst werden.

Wäre es nach dem TSV gegangen, könnte die Erweiterung längst abgeschlossen. Denn als 2014 Mannheims erste Sportkita auf dem Vereinsgelände am Horst-Reschke-Ufer in Betrieb ging, wurde der Verein bald mit Nachfragen zu freien Plätzen überrannt. Die Eltern waren offensichtlich vom pädagogischen Konzept überzeugt, das auf täglicher Bewegungsförderung beruht und von Sportwissenschaftlern und Pädagogen Hand in Hand umgesetzt wird.

Zweiter Vorstoß erfolgreich

Nach Angaben des Vereins wuchs die Warteliste zu Spitzenzeiten auf über 360 Anfragen. Ein Antrag des TSV, weitere Betreuungsplätze umsetzen zu wollen, wurde 2016 von der Stadtverwaltung abgelehnt. Beim zweiten Vorstoß 2019, mit dem der Verein 70 Ganztagesplätze schaffen wollte, sah die Verwaltung die Notwendigkeit und bewilligte 50 Plätze.

Die städtische Baugenehmigung ließ mehrere Monate auf sich warten. Der Weg war frei - bis Corona diese Pläne durchkreuzte. Doch die TSV-Vorstände Holger Diekmann, Joachim Hefele und Bernd Kupfer blieben unverdrossen am Ball. Überwiegend Baufirmen aus Mannheim und der Region sind an der Erstellung des über vier Millionen Euro teuren Projekts beteiligt.

Förderung anpassen

Präsident Hefele konnte sich beim Spatenstich die Bemerkung nicht verkneifen, dass die finanzielle Förderung der Stadt auf den Beschlüssen aus dem Jahre 2016 beruhe und nicht die aktuelle Baukostensteigerung berücksichtige, „Da erwarten wir eine zusätzliche städtische Förderung, um die erhöhten Kosten abzufedern“, so Hefele in Richtung Bildungsbürgermeister Dirk Grunert. Der sagte zu, diesen Wunsch mit ins Rathaus zu nehmen, sei doch der Kita-Ausbau in Mannheim zentrales Ziel seines Dezernats.