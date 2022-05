Nach zwei Jahren Pause können Oldtimerfreunde am 8. und 9. Juli mit der 26. Auflage der ADAC Heidelberg Historic wieder auf Tuchfühlung mit den automobilen Schätzen gehen. Bereits im Januar waren die Startplätze ausgebucht, inzwischen steht die 530 Kilometer lange Strecke fest. Sie führt die Teilnehmer am Morgen der ersten Etappe in diesem Jahr durch die Hügellandschaft des Kraichgau bis zum Nordrand des Schwarzwaldes nach Königsbach-Stein. Über Weingarten, Bruchsal und die Rheinauen rollen die liebevoll gepflegten Schätze zurück in die Rhein-Neckar-Region. Nicht fehlen darf der Abstecher in die Heidelberger Altstadt sowie die Wertungsprüfung in Spechbach, wo der ganze Ort mitfiebert. Am Samstag führt die Strecke durch den Odenwald und das sogenannte Bauland bis an ihren nördlichsten Punkt in Brehmen. Fachwerkhäuser, Burgen und Schlösser säumen den Weg. Den traditionellen Rahmen der zwei Tagesetappen bildet das Technik Museum Sinsheim, in dessen Hof Zuschauer Start (ab 8.30 Uhr) und die abendliche Zieleinfahrt (ab 17 Uhr) verfolgen können. Die Oldtimerrallye des ADAC Nordbaden gilt mit einem Teilnehmerfeld von 180 Fahrzeugen, darunter zahlreiche Fahrzeuge aus den 1930- und 40er-Jahren, als eine der größten in Deutschland. Weitere Informationen: www.heidelberg-historic.de.