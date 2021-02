Wie plant man eine Großveranstaltung in Zeiten von Maskenpflicht und Abstandsregeln? Es ist nicht wirklich leicht, wie die Organisatoren der Landes-Sommerspiele für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung in Mannheim gerade feststellen.

Unter dem Motto „Gemeinsam stark!“ sollen vom 15. bis 18. Juni die mittlerweile dritten Landes-Sommerspiele für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung stattfinden. Ausrichter ist dieses Mal Mannheim, wo sich die Sportler aus ganz Baden-Württemberg in 15 Disziplinen miteinander messen werden. Der Landesverband Special Olympics als Veranstalter sowie die Stadt Mannheim sind weiterhin zuversichtlich, dass die Veranstaltung stattfinden kann. Der Anmeldeschluss wurde bis 26. März verlängert.

Schon jetzt steht fest, dass vieles anders laufen wird als sonst. So wird der Fokus mehr auf dem gemeinsamen Sporttreiben und Wiedersehen liegen. „Der Wettbewerbscharakter wird dadurch sicher nicht verloren gehen, vielleicht nur einen kleineren Stellenwert einnehmen“, teilt der Landesverband mit. Auch Violeta Zobel, die gemeinsam mit Svenja Koch bei der Stadt für das Projekt verantwortlich ist, macht darauf aufmerksam, dass vorrangiges Ziel der Special Olympics schon immer ist, Menschen mit geistigem Handicap Zugang zu regulären Sportvereinen zu ermöglichen. Daher werde dem größten inklusiven Sportevent, das die Stadt bisher ausgerichtet hat, Bedeutung über den Tag hinaus beigemessen. „Das ist mehr als ein einmalige Veranstaltung“, so Zobel.

Diese Sportarten im Angebot

„Von vornherein war klar, dass die städtischen Sportstätten für die Special Olympics nicht ausreichen werden. Daher sind wir auf die Mannheimer Sportvereine zugegangen und haben für alle 15 Disziplinen bereits Kooperationspartner gefunden, die ihre Anlagen ebenso zur Verfügung stellen wie Equipment und Helfer“, erklärt Zobel. Auf dem Programm stehen Basketball, Beachvolleyball, Boccia, Bowling, Freiwasserschwimmen, Handball, Judo, Kanu, Kraftdreikampf, Leichtathletik, Radfahren, Reiten, Schwimmen, Tennis und Tischtennis.

In den meisten dieser Disziplinen wird auch Unified Sport angeboten, was bedeutet, dass Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam aktiv sind. Neben diesen offiziellen Disziplinen wird ein wettbewerbsfreies Angebot ausgerichtet für diejenigen, die wegen der Schwere ihrer Behinderung nicht an einer der offiziellen Disziplinen teilnehmen können.

Welches Format ist das richtige?

Neben dem sportlichen Aspekt wird bei den Special Olympics großer Wert auf das Rahmenprogramm gelegt. „Und über genau diesen Teil zerbrechen wir uns aufgrund der Pandemie augenblicklich besonders den Kopf“, sagt Zobel. Eine Auftaktveranstaltung mit 2000 Personen erscheint ebenso unrealistisch wie die beliebte Athletendisco oder der Familientag.

Gesucht wird daher nach geeigneten Formaten, was nach Auskunft der Projektverantwortlichen durchaus auch Vorteile hätte. „Mit einem aufgezeichneten Interview oder eine Tanzdarbietung könnte man sicherlich mehr Leute als sonst erreichen und insbesondere diejenigen Delegationen aus Behindertenwohnheimen und -werkstätten, die in diesem Jahr an den Spielen nicht teilnehmen können, dennoch daran teilhaben lassen“.

Noch Fragen?