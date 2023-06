Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auch in hoch entwickelten Ländern leben junge Menschen in unterschiedlichen Welten – die einen in behüteten Verhältnissen, andere auf der Straße. Mit dem Projekt „Soulkitchen“ soll etwas für Seele und Magen der oft Obdachlosen getan werden.

„Soulkitchen“. Nur ein Wort, das aber so vieles ausdrückt. Dahinter verbirgt sich ein gemeinnütziges Projekt, das die Initiative „Freezone – Straßenkids