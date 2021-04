Der Umbau des Käfertaler Waldes, der diesen fit für klimatische Veränderungen machen soll, sollte schonender vonstatten gehen. Das wünscht sich die Schutzgemeinschaft Käfertaler Wald in einem Offenen Brief an die Landesregierung. Die Stadt kann hingegen keine Überbelastung durch schwere Gerätschaft erkennen und sieht keinen Anlass für ein anderes Vorgehen.

Anlass für den Offenen Brief ist der Zustand von bereits gerodeten Flächen, die nach Meinung vieler Bürger aus dem Mannheimer Norden verheerend aussehen. Der stadtnahe Wald habe eine wichtige Erholungsfunktion und liege den Mannheimern sehr am Herzen. Doch nachdem der Umbau mit herkömmlichen, schweren Maschinen begonnen habe, seien viele besorgt über die großflächigen Rodungen und fürchteten um den Fortbestand des Waldes, heißt es im Brief der Schutzgemeinschaft.

„Auf zwei Flächen im Käfertaler Wald wurde bisher mit der Rodung begonnen. Entfernt wurde die Spätblühende Traubenkirsche, aber auch viel anderes. Da liegen über 1000 Baumstämme an den Waldrändern herum“, sagt Martina Irmscher, stellvertretende Vorsitzende der Siedler- und Eigenheimergemeinschaft Mannheim-Blumenau, die den offenen Brief im Namen der Schutzgemeinschaft Käfertaler Wald unterzeichnet hat. Vertreten sind unter diesem Dach sieben Siedler-, Kleingarten- und Bürgervereine aus dem Mannheimer Norden. Der Einsatz großer Maschinen habe größere Flächen mit aufgerissenem Waldboden hinterlassen.

Am Sinn des Umbaus zweifelt niemand

Da Rückepfade, also freigelassene Gassen zur Holzentnahme, zum Teil nicht vorhanden waren, seien große Maschinen und Harvester ohne Rücksicht einfach in den Wald hineingefahren. Diese Art und Weise scheint uns nicht schonend, wir würden uns das anders wünschen“, macht Irmscher klar. Etwa durch den Einsatz von Rückepferden, wie es in Stuttgart und Umgebung schon praktiziert werde. Dies sei sicher weitaus kostenintensiver und von den Kommunen schwerlich alleine zu finanzieren. An die künftige Landesregierung gehe daher die Bitte, die Kommunen beim Schutz der stadtnahen Erholungswälder durch einen schonenden Waldumbau finanziell zu unterstützen, lautet der Appell der Schutzgemeinschaft.

Die Notwendigkeit für einen Waldumbau ziehen die Bürger dabei nicht in Zweifel. Denn die vergangenen Sommer mit extrem lang anhaltender Hitze und Trockenheit haben auch den Mannheimer Stadtwäldern große Schäden zugefügt. Gerade bei den Kiefern, der Hauptbaumart im Käfertaler Wald, ist es zu einem massiven Absterbeprozess gekommen. Ihr Anteil ist bereits von 70 Prozent (1990) auf 44 Prozent (2019) gesunken. Um den Wald an die Klima-Veränderungen anzupassen, haben Stadt und Gemeinderat 2019 beschlossen, einen neuen Mischwald mit klimafesteren Baumarten aufzubauen.

Jeder einzelne Baum wird geprüft

Ein Zehnjahresplan sieht Neupflanzungen auf insgesamt 60 Hektar Fläche vor, etwa sechs Hektar pro Jahr. Die Kosten werden auf 180.000 Euro pro Jahr geschätzt. Ein massives Problem bildet dabei die Spätblühende Traubenkirsche. Der im 17. Jahrhundert aus Nordamerika „eingewanderte“ Neophyt habe sich bereits auf zwölf Prozent der Fläche ausgebreitet, berichtete Sebastian Eick, Leiter des Mannheimer Forstamts, schon 2019. Die anspruchslose Traubenkirsche, die in Europa nur Strauchgröße erreicht, verdrängt andere Baumarten und wächst alle Flächen im Wald zu. Die Eindämmung hat sich jedoch als schwierig erwiesen. Wenn nach der Rodung auch nur kleinste Wurzelreste im Boden bleiben, kommt die zähe Pflanze wieder.

Wie die Stadt Mannheim auf Nachfrage betont, werde bei einer Begehung vor der Rodung der Zustand jedes einzelnen Baumes geprüft. „Lebende, gesunde, vitale Bäume werden nicht entnommen“, heißt es seitens der Verwaltung. Allerdings seien in manchen Beständen zwei Drittel der Kiefern geschädigt, so dass große Holzmengen anfielen.

Stadt: Einsatz von Pferden nicht möglich

Der Einsatz von Rückepferden sei vor allem beim Transport von geringeren Baumdurchmessern üblich. Ein trainiertes Kaltblut könne zehn bis 15 Prozent seines Körpergewichts von zirka 800 Kilogramm ziehen. Im Käfertaler Wald gehe es aber vor allem um geschädigte Altbestände mit deutlich schwereren Stämmen. Der Einsatz von Pferden ei daher nicht möglich.

Statt mit schweren Maschinen und Vollerntern würden die Bäume im Mannheimer Stadtwald jedoch nur manuell mit der Motorsäge geerntet und anschließend mit landwirtschaftlichen Schleppern und dem Einsatz von Kran und Seil aus den Beständen entnommen, versichert die Stadt in ihrer Antwort.