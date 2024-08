Im Mannheimer Stadtteil Waldhof ist zwischen Mittwoch vergangener und Montag dieser Woche eine Fotovoltaikanlage samt Batterie gestohlen worden. Laut Polizei wurde die Anlage von einem Gartenhäuschen in der Anlage des Kleingartenvereins Mannheim-Waldhof an der Oberen Riedstraße abgeschraubt worden. Die unbekannten Täter entfernten dafür gewaltsam einen Holzbalken, um an das Panel zu gelangen, so die Polizei. Den Schaden schätzen die Beamten auf 1300 Euro. Ermittelt werde nun wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Mannheim-Käfertal zu wenden: Telefon 0621/71849-0.