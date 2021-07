Ja, doch, leben war schon mal einfacher. Gerade für junge Leute. Weil die Stadt Mannheim am Wochenende gutes Wetter und deswegen im Jungbusch scharenweise nicht nur nach Party Dürstende erwartet, hat sie eine Allgemeinverfügung erlassen. Eine augenzwinkernde Betrachtung.

Geregelt wird darin bis einschließlich 8. August mal wieder der nächtliche Umgang mit Alkohol. Genauer: Freitags und samstags zwischen 23 Uhr und 6 Uhr des Folgetages darf keinerlei Alkohol mehr im Straßenverkauf angeboten werden. Der Konsum von Alkohol ist von Mitternacht bis 6 Uhr am Folgetag untersagt. Lokale, Bars und Kneipen sind von dieser Regelung ausgenommen. Also dort, aber nur dort darf man bis 23 Uhr im Freien und bis zur Sperrstunde drinnen noch das eine oder andere schummrig machende Erfrischungsgetränk zu sich nehmen. Die beste Passage der städtischen Mitteilung ist diese: „Im Geltungsbereich der Allgemeinverfügung ist es außerdem freitags und samstags jeweils von 24 Uhr bis 6 Uhr des Folgetages verboten, alkoholische Getränke mitzuführen, wenn aufgrund der konkreten Umstände die Absicht erkennbar ist, dass diese im Geltungsbereich der Allgemeinverfügung konsumiert werden sollen.“ Muss man bei der Hitze zwei-, dreimal lesen, bis es klingelt. Wahrscheinlich wäre es erlaubt, einen vor 23 Uhr erworbenen Sixpack durch die Nacht nach Hause zu tragen, wenn man glaubhaft versichern kann, keine der Flaschen schon auf Jungbusch-Terrain zu öffnen. Glück hat demnach, wer in der Neckarstadt-West wohnt. Spätestens am Ende der Jungbuschbrücke dürfte man wohl den Kronkorken mithilfe des Feuerzeug-Endes ploppen lassen. Diese Angaben sind aber ohne Gewähr. Vorsichtshalber kann man seine Bierchen ja in einer unauffälligen Papiertüte zum gestatteten Ort des Öffnungs- und Verzehrvorgangs transportieren.