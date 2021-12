Das Mannheimer Gesundheitsamt hat am Sonntag über sieben bestätigte Fälle einer Ansteckung mit der Omikron-Variante des Coronavirus informiert. Zudem seien über Weihnachten zwei weitere Menschen an oder im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Ein über 50 Jahre alter sowie ein über 80 Jahre alter Mann starben demnach in Mannheimer Krankenhäusern. Die Anzahl der seit Beginn der Pandemie in der Stadt nachgewiesenen Corona-Fälle stieg bis Sonntagnachmittag auf 30.198, die der Todesfälle auf 396.