Warum und in welchen Situationen fühlen sich Menschen unsicher. Die Stadt Mannheim versucht, das herauszufinden – im Zuge einer Befragung der Bürger. Eine Null-Toleranz-Politik ist beim Thema Kriminalität angeblich nicht erfolgversprechend.

Die dritte Sicherheitsbefragung von Bürgern soll Stadt und Polizei wertvolle Erkenntnisse liefern. 25.000 Mannheimer sollen angeben, was ihnen Angst macht, Opfer von Kriminalität zu werden. „Die Befragung ist für uns ein zentrales Steuerungselement für unsere Strategie“, sagt Erster Bürgermeister Christian Specht (CDU) vor dem Startschuss.

Seit 2012 werden zufällig ausgewählte Mannheimer im Vier-Jahres-Rhythmus befragt. Rund 6500 waren das bei der Premiere, 10.000 Menschen vor vier Jahren und bei der dritten Befragung haben 25.000 Bürger Post von der Verwaltung bekommen – per Brief beziehungsweise elektronisch. „Wir brauchen die Erkenntnisse, um unsere Ressourcen zielgerichtet einsetzen zu können“, erklärt Specht.

Polizeipräsident Andreas Stenger spricht in Sachen Kriminalstatistik von einem Fünf-Jahres-Tief. Vor allem Delikte mit Auswirkungen auf das subjektive Sicherheitsgefühl seien rückläufig. „Das ist auch das Ergebnis unserer guten präventiven Arbeit.“ Diese werde aber in der Bevölkerung nicht so gut wahrgenommen. In Erinnerung bleiben dafür Ausschreitungen von jungen Leute auf den Planken.

Das sagt der Experte

Dieter Hermann vom Institut für Kriminologie der Universität Heidelberg betont ebenso wie der Polizeipräsident, dass sich vor allem Präventionsarbeit auf die Entwicklung von Straßenkriminalität positiv auswirkt – im Gegensatz zu einer Null-Toleranz-Politik. In Mannheim funktioniert diese Vorgehensweise angeblich. Das ist offenbar mit Blick auf andere Städte keine Selbstverständlichkeit.

Von der neuen Befragung erhoffen sich die Verantwortlichen neue Erkenntnisse. „Vor vier Jahren haben wir das Meinungsbild auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise abgefragt“, so Specht. Jetzt sei es eben im Rahmen der Corona-Krise. Die Daten sollen helfen, fehlerhafte Strukturen zu erkennen, Hilfsnetzwerke aufzubauen oder Jugendsozialarbeit anders auszurichten. Die endgültige Auswertung soll Anfang 2021 fertig sein.