Nach einem Fall mehrfacher sexueller Belästigung in einer Straßenbahn zwischen Heidelberg und Mannheim sucht die Polizei weitere Zeuginnen und Geschädigte. Der Mitteilung der Polizei zufolge soll sich der Vorfall am 17. Mai zugetragen haben: Ein 26 Jahre alter und der Polizei bereits bekannter Mann soll nach 19 Uhr zwischen den Haltestellen Edingen-Bahnhof und Mannheim-Seckenheim OEG-Bahnhof mehrere Frauen belästigt haben. Der Fahrer der Bahn der Linie 5 habe die Polizei alarmiert, nachdem der Mann zunächst in der Bahn geraucht und Alkohol getrunken und dann die – außer ihm ausschließlich weiblichen – Fahrgäste angepöbelt habe. Er sei schließlich mit entblößtem Penis an mehrere Frauen herangetreten und habe sie zu sexuellen Handlungen aufgefordert. Die Polizei habe den Mann dann um 19.30 Uhr an der OEG-Haltestelle in Seckenheim festgenommen.

Nun sucht die Polizei nach Zeuginnen und Geschädigten. Die Aufzeichnungen der Überwachungskameras im Zug zeigten, dass unmittelbar nach dem Vorfall außer einer Frau alle anderen die Bahn fluchtartig verlassen hätten. Wer am Dienstag, dem 17. Mai nach 19 Uhr mit der Straßenbahn der Linie 5 von Edingen nach Mannheim gefahren ist und etwas beobachtet hat oder Opfer der Belästigung wurde, wird dringend gebeten, sich beim Heidelberger Kriminaldauerdienst unter Telefon 0621/174-4444 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.