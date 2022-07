Ein 71-Jähriger ist am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr in der Niederfeldstraße, in Höhe einer dortigen Bäckerei, lautstark auf einen 21-Jährigen losgegangen, nachdem er sich offenbar an dem Fahrzeug des jungen Mannes gestört hatte. Wie die Polizei weiter mitteilt, habe der Senior auf sein Fehlverhalten angesprochen mit Unverständnis reagiert und aus seinem in der Nähe geparkten Auto einen Schlagstock geholt. Auf den Vorfall aufmerksam wurden den Beamten zufolge mehrere Passanten, die dem 21-Jährigen allesamt zur Hilfe eilten. Darunter sei auch ein bislang unbekannter Mann gewesen, der sich noch vor dem Eintreffen der Polizei vom Ort des Geschehens entfernte. Die Beamten bitten den couragierten Zeugen nun, sich unter Telefon 0621 833970 beim Polizeirevier Mannheim Neckarau zu melden. Der aggressive 71-Jährige wurde laut Polizeibericht durch die verständigten Einsatzkräfte vorläufig festgenommen, gegen ihn werde wegen des Verdachts der Bedrohung ermittelt.