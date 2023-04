Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Besonders grausam war der Täter, der im Juli einen Studenten in Mannheim mit einer Sektflasche erschlagen hat: Er ließ sein Opfer extra lange leiden, sagt die Staatsanwaltschaft. Nun will sie den mutmaßlichen Mörder vor Gericht stellen. Und ihn dabei auch noch für eine Straftat zur Rechenschaft ziehen, die er in der Pfalz begangen haben soll.

Wieder und wieder donnert die volle Sektflasche gegen den Kopf des Studenten, der schwer verletzt zu Boden gesunken ist. Doch als der 35-Jährige deshalb im Sterben liegt, lässt sich