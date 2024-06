Das Markthaus in Mannheim bietet vieles: Vom Vintage-Sofa, über Designerkleidung bis hin zu Spielsachen, Büchern, Haushaltswaren und Dekoartikeln. Damit leistet das Markthaus als Secondhand-Markt einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft. Nach dem Umzug fand am Freitag die Neueröffnung des Markthauses mit geladenen Gästen statt. Ab Montag, 1. Juli, 11 Uhr, wird das Stöbern nach kleinen und großen Schätzen am neuen Standort Im Morchhof 33 bis 35 dann allen Besuchern möglich sein. Das neue Haupthaus des Inklusionsunternehmens mit derzeit insgesamt rund 80 Beschäftigten besticht nach Angaben der Mannheimer Verwaltung durch einen modernen Look. Die Räume sind übersichtlich, auf rund 900 Quadratmetern findet sich alles auf einer Ebene. Auch für die Mitarbeiter bringt der Standortwechsel Vorteile: Spendenannahme und Verkauf sind unter einem Dach, zudem wird die Kommunikation durch kürzere Wege und übersichtlichere Verkaufsflächen vereinfacht. Alle Flächen und Wege sind barrierearm.