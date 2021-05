Sechs Unbekannte haben am Samstagabend gegen 19.30 Uhr einen Jugendlichen an der Straßenbahnhaltestelle Marktplatz vor dem Quadrat R 1 zusammengeschlagen. Neben einer aufgeplatzten Lippe und Hämatomen an der Stirn trug der 15-Jährige Verletzungen an der linken Hand davon, als er sich gegen den Angriff zur Wehr setzte. Zeugen berichteten von sechs jungen Männern, die den 15-Jährigen nach einer vorausgehenden verbalen Auseinandersetzung angegriffen hätten und anschließend geflüchtet seien. Laut Polizei sollen die Angreifer südosteuropäisch ausgesehen haben. Durch die Scheibe einer Straßenbahn haben die Unbekannten den Jungen schon vorher provoziert. Der 15-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.