Weil er mit Drogen in nicht geringer Menge gehandelt haben soll, ist gegen einen 45-Jährigen Haftbefehl erlassen worden. Der Verdächtige soll seit spätestens Februar in Mannheim aktiv gewesen sein. Bei einer Kontrolle am Sonntagabend kurz nach 20 Uhr hatte er laut Polizei und Staatsanwaltschaft 220 Gramm Amphetamin, 4,7 Gramm Kokain und 1,3 Gramm Marihuana bei sich. Zudem soll er 670 Euro mutmaßliches Dealgeld sowie ein Jagdmesser griffbereit bei sich geführt haben. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt seien weitere 400 Gramm Amphetamin, 29 Gramm Methamphetamin, 58 Gramm Marihuana sowie Streckmittel gefunden worden, hieß es weiter. Der Verdächtige wurde in ein Gefängnis gebracht.