Zwei Männer sind verhaftet worden, weil sie in Mannheim und Viernheim mit Drogen in großen Mengen gehandelt haben sollen. Kräfte der Polizei haben am Dienstagmorgen Wohnungen in den beiden Städten durchsucht. Dem Zugriff gingen langwierige Ermittlungen voraus. Gehandelt haben sollen Tätergruppen mit Kokain und Amphetamin im dreistelligen Grammbereich sowie verschreibungspflichtigen Medikamenten. Bei der Durchsuchung der Wohnungen wurden laut Polizei und Staatsanwaltschaft kleinere Mengen Kokain und Amphetamin, rund 800 opiathaltige Tabletten, mehrere Tausend Euro mutmaßliches Dealgeld sowie mehrere scharfe Schusswaffen samt größerer Mengen zugehöriger Munition, eine Machete und ein Butterflymesser sichergestellt. Die beiden verhafteten Männer sind 52 beziehungsweise 58 Jahre alt. Sie wurden ins Gefängnis gebracht. Die Ermittlungen dauern an.