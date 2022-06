Im Kreuzungsbereich der Königsberger Allee und dem Viernheimer Weg ist es am Mittwochvormittag in Mannheim zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Bei dem Zusammenstoß, dessen Hergang laut Polizei noch nicht vollends geklärt ist, überschlug sich um 9.40 Uhr einer der beteiligten Pkw und blieb auf dem Dach liegen. Den Beamten zufolge wurde in dem Dacia eine Person verletzt. Die Fahrerin des beteiligten Mercedes habe ebenfalls Verletzungen erlitten. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Aufgrund der Fahrbahnverunreinigung durch auslaufende Betriebsstoffe musste die Unfallörtlichkeit laut Polizei anschließend gereinigt werden.