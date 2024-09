Ein 24-jähriger Mann aus Mannheim ist in der Nacht auf Samstag gegen 1.35 Uhr in der Jungbuschstraße von zwei Unbekannten angegriffen worden, wie die Polizei mitteilt. Die Täter verwendeten einen Schlagstock und ein Messer, wodurch der Mann Platzwunden am Kopf und im Gesicht sowie Stichverletzungen am Gesäß erlitt. Er wurde zur Behandlung in ein nahes Krankenhaus gebracht. Die Täter entkamen unerkannt. Das Motiv ist noch unklar, da der Geschädigte bisher nicht vernommen werden konnte. Die Polizei ermittelt.