Ein Schwelbrand in einem Silolager im Mannheim Stadtteil Jungbusch hat am Samstagnachmittag eine Rauchsäule verursacht. Laut Feuerwehr bestand keine Gefahr für Anwohner, es wurde niemand verletzt. An dem gelagerten Gut und einer Maschine entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Für die Dauer des Feuerwehreinsatzes wurde der Verkehr durch die Polizei umgeleitet. Die Arbeiten der Feuerwehr dauerten am Abend weiter an.