In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben mehrere Personen in insgesamt vier Schrebergärten in Mannheim-Neckarau randaliert. Neben Blumentöpfen beschädigten die Unbekannten laut Polizei auch Inventar und Vorrichtungen an den jeweiligen Eingangstoren. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Nach aktuellem Ermittlungsstand fand am Samstagabend in einem anderen Schrebergarten eine private Feier statt. Ob das in einem Zusammenhang mit den Zerstörungen steht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen: Telefon 0621 833970.