Bereits an den vergangenen vier Wochenenden wurde die Fressgasse in den Mannheimer Quadraten in den Abend- und Nachtstunden für Autos und Motorräder gesperrt, um die sogenannten Auto-Poser aus der Innenstadt zu verbannen. Nun soll der Poser-Szene laut Stadtverwaltung langfristig entgegengewirkt werden: Ab Freitag wird in Höhe der Quadrate P1 und Q1 die Durchfahrt der Fressgasse mittels festinstallierter Schranke unterbrochen. Analog zur mobilen Absperrung wird die Durchfahrt für den Auto- und Motorradverkehr künftig von Freitag, 21 Uhr, bis Samstag, 6 Uhr, sowie von Samstag, 21 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, nicht möglich sein. Radfahrer können die Schranke zu jeder Zeit passieren. Diese wird manuell von einer externen Firma bedient, entsprechende Schilder im Bereich der Absperrschranke sowie zu Beginn der Fressgasse am Knotenpunkt mit dem Friedrichsring weisen auf die neue Verkehrsführung hin.