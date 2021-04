Sommerzeit ist die Zeit für kühlen, süßen Genuss. Selten waren die Eisverkäufer so froh, endlich arbeiten zu dürfen, wie in diesem Jahr. Familie Liberto aus dem Eiscafé Riviera in Rheinau berichtet, wie schwierig die vergangenen Monate waren – und welche Sorten besondere gerne geschleckt werden.

„Eismänner sind wie Eichhörnchen. Sie sammeln im Frühling und Sommer die Vorräte für den Winter“, sagt Luca-Nicola Liberto und erklärt, dass die Öffnung seines Eiscafés Riviera in der Rheinauer Relaisstraße 76 in der kalten Jahreszeit in erster Linie der Kundenpflege dient. „Dann trifft man sich bei uns auf einen Espresso oder einen Cappuccino“, erzählt der gelernte Speiseeishersteller. Vier, maximal fünf Wochen bleibt der Laden ganz geschlossen. „Im Laufe des Januars sind wir dann wieder an den Start gegangen. Wie immer zunächst mit nur einer statt zwei Eistheken und 16 statt 32 Sorten“, berichtet der 27-Jährige.

Bei Fontanella gelernt

Die schönen Tage kamen früh, so dass im März die Außenterrasse hergerichtet wurde. Alles wie immer, alles wie gehabt. Die zweite Eistheke wurde vorbereitet, um die Auswahl zu vergrößern. Schließlich hatte Liberto die kalte Jahreszeit wie gewohnt auch dafür genutzt, sich auf Fachmessen Inspirationen für neue Kreationen zu holen und darüber hinaus auch eigene Rezepte entwickelt. Schließlich hat er sein Handwerk von der Pike auf gelernt und während seiner zweijährigen Ausbildung zum Speiseeishersteller von Dario Fontanella beigebracht bekommen, wie man neue Eissorten kreiert.

Doch er selbst hat an sich schon ein Händchen für Eis. Der Opa war Eismeister in Sizilien. Luca-Nicolas Vater, Giovanni Liberto, arbeitete viele Jahre im 1976 eröffneten Eiscafé Riviera, bevor er es 2014 von den Vorbesitzern übernahm, und es mittlerweile an seinen Sohn weitergegeben hat. „Eis liegt uns im Blut. Meine Rezepte habe ich im Kopf. Verraten werden sie nicht“, stellt der junge Mann dann auch selbstbewusst fest. Umso erfreuter war er, als sich im März das Wetter weiterhin von seiner sonnigen Seite zeigte. Doch es zogen dunkle Wolken am Frühlingshimmel auf.

Corona: „Kein Tag war wie der andere“

„Wegen Corona war plötzlich kein Tag wie der andere. Heute durften die Gäste nur draußen sitzen, morgen drinnen, übermorgen wieder draußen, aber nur mit verkleinerter Tischzahl. Am 16. März mussten sowohl Innen- wie Außenbestuhlung weg. Eis durfte nur über die Ladentheke und nicht im Straßenverkauf angeboten werden. Das galt genau 24 Stunden. Zwei Tage später mussten wir alles schließen“, beschreibt er, wie er Milch, Sahne und Früchte wegwerfen musste, weil frische und natürliche Zutaten eben nur ein begrenztes Haltbarkeitsdatum haben.

Während alle anderen Gastronomiebetriebe zumindest Speisen und Getränke zum Abholen und Ausliefern anbieten konnten, herrschte in den Eisdielen Eiszeit im negativen Sinn. „Bis 30. März hatten wir komplett zu, und haben uns täglich über Neuerungen und mögliche Lockerungen informiert, um durchstarten zu können, sobald möglich.“ Statt Vorräte für den Winter anzulegen, wurde in Kühlakkus und Boxen investiert, als Lieferservice erlaubt war. Dieser funktionierte nur nach telefonischer oder Internet-Vorbestellung mit Name, Adresse und Lieferschein. „Eine vollkommen neue Erfahrung für uns. Denn eigentlich ist Eis kein Bestellartikel“, erzählt Liberto. Und tatsächlich sei mit dem Tag, an dem der Straßenverkauf dann doch wieder erlaubt war, der Lieferservice stark zurückgegangen.

Zwei Spuren führen zum Eis

„Die Leute haben bei dem schönen Wetter richtig drauf gewartet, und wir natürlich auch“, sagt der Speiseeishersteller. Damit beim Verkauf über die Außentheke alles in geordneten Bahnen und mit dem erforderlichen Abstand verläuft, wurden zwei Spuren eingezeichnet und die Kunden informiert, dass sie erst 50 Meter weit weg am Eis schlecken dürfen.

Seit 18. Mai haben neben Gaststätten auch Cafés und Eisdielen wieder geöffnet. Ein Silberstreif am Horizont. „Doch der nächste Winter wird hart. Lieferservice und Straßenverkauf haben den Betrieb der Cafeteria mit Eisbechern, Kaffeespezialitäten und Kuchen natürlich nicht ersetzen können“, sagt Liberto und schätzt die Umsatzeinbußen auf 60 bis 70 Prozent. „Aber wir produzieren dennoch wie gewohnt jeden Tag frisch und freuen uns, dass die Leute wieder da sind“, sagt der junge Eismann und verrät noch, dass neue Sorten, wie beispielsweise das „Golden-Milk-Eis“ – passend zum Kultgetränk – von der Kundschaft zwar gerne gesehen und auch erwartet werden. „Aber die meisten greifen dann doch zu ihren Lieblingssorten wie Vanille, Erdbeere, Amarena oder Stracciatella.“