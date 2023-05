Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Tausende mit dem Corona-Virus infizierte Mitarbeiter, katastrophale Arbeitsbedingungen und gravierende Hygienemängel haben die Fleischindustrie in Deutschland in Verruf gebracht. Dabei sind es, wie so oft, einzelne „schwarze Schafe“, die das öffentliche Bild prägen. Im Mannheimer Schlachthof läuft der Betrieb ohne Probleme. Den Schweinen nutzt das aber nichts.

„Ihr guckt Fernsehen und seht nichts“, sagt Metzger Willi Schneider zu den verunsicherten Verbrauchern. Zusammen mit Michael Hocker, ebenfalls gelernter Metzger, leitet Schneider