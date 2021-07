Zwei junge Männer haben am frühen Samstagmorgen in der Heidelberger Innenstadt die Polizei beschäftigt.

Wie die Beamten mitteilen, fiel das 19 und 20 Jahre alte Duo zunächst auf, weil einer von ihnen gegen 3.50 Uhr eine Bierflasche gegen die Schaufensterscheibe eines Geschäfts in der Hauptstraße warf. Die Polizei nahm die Personalien und die Atemalkoholwerte der beiden auf: 2,1 Promille bei dem 20-Jährigen, ein Promille bei dem 19-Jährigen.

Gegen 5 Uhr hörte man wieder von dem Duo, weil die beiden sich nun in der St.-Anna-Gasse prügelten. Der 20-Jährige trug eine Kopfwunde davon, zugefügt von seinem Begleiter mit einer Flasche. Ihm wurde von Rettungssanitätern dringend geraten, in ein Krankenhaus zu gehen, was er zunächst nicht einsehen wollte. Die Polizei nahm ihn in Gewahrsam und brachte ihn in eine Klinik, wogegen er keinen Widerstand leistete.

Der 19-Jährige war bei der Schlägerei laut Polizei nur leicht verletzt worden; er bekommt allerdings Ärger, weil die Polizei bei einer Durchsuchung eine geringe Menge Marihuana bei ihm fand. Er wurde anschließend entlassen. Die Bilanz der Nacht laut Polizei: Anzeigen wegen Sachbeschädigung, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und schwerer Körperverletzung gegen den 19-Jährigen und wegen Körperverletzung gegen seinen 20-Jährigen Begleiter.