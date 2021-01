Acht Streifenwagenbesatzungen sind notwendig gewesen, um am Dienstagmorgen gegen 2 Uhr einen Streit unter Anwohnern in den Mannheimer K-Quadraten zu schlichten. Im Hausflur eines Anwesens waren laut Polizei aus bislang unbekannten Gründen die Mitglieder zweier benachbarter Familien aufeinander losgegangen. Um ihren Argumenten Nachdruck zu verleihen, brachten die Beteiligten Bierflaschen, einen Baseballschläger und angeblich sogar ein Messer zum Einsatz. Bei der Schlägerei sollen alle Männer durch zerbrochene Glassplitter leicht verletzt worden sein. Eine Bierflasche traf einen unbeteiligten Nachbarn offenbar am Kopf. Er musste medizinisch versorgt werden.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten richteten sich die Angriffe auch gegen diese. Nur der Einsatz von Pfefferspray habe zu einer Entspannung der Situation geführt, hieß es. Insbesondere ein 23-Jähriger leistete der Mitteilung zufolge erheblich Widerstand gegen die Beamten. Durch massive körperliche Gewalt versuchte er sich seiner vorläufigen Festnahme zu widersetzen. Schließlich konnte er überwältigt und zum Polizeirevier gebracht werden. Der alkoholisierte, leicht verletzte Mann wurde später wieder entlassen. Die Beamten blieben unverletzt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Dank Corona können die Behörden zusätzlich ein Bußgeldverfahren im Zusammenhang mit dem Hygieneschutzgesetz einleiten.