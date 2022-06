Ein Streit in einer Straßenbahn am frühen Mittwochmorgen ist in einer Schlägerei ausgeartet. Laut Polizei hatten sich ein 57- und ein 32-Jähriger in die Haare bekommen. Die Bahn war im Almenhof unterwegs. Laut Polizei wurde der 32-Jährige handgreiflich. Er soll dem anderen Fahrgast zunächst das Handy aus der Hand gerissen und ihm damit mehrfach auf den Kopf geschlagen haben. Die Verletzungen des Opfers mussten offenbar in einem Krankenhaus behandelt werden. Den 32-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.