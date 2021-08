Von 10 bis 16 Uhr findet am Samstag, 28. August, nach einjähriger Pause wieder eine Schallplatten- und CD-Börse im Mannheimer Rosengarten statt. Für Besucher gilt die drei G-Regel (geimpft, getestet oder genesen) sowie Masken- und Registrierungspflicht.

Die ersten Schallplatten-Börsen gab es Ende der 1970er-Jahre. Sie wurden zunächst von Musikliebhabern in einem kleineren, häufig privaten Rahmen organisiert. Über die Jahre wuchsen die Börsen und werden längst in vielen Städten in allen möglichen Formaten in größeren Hallen oder Sälen angeboten. In den 90er-Jahren kam zur Schallplatte die Compact Disc (CD) hinzu, die zwischenzeitlich die gute, alte Schallplatte ganz zu verdrängen schien. Im neuen Jahrtausend begann die Vinylscheibe sich aber wieder zu behaupten und ist heute wieder der führende Tonträger in der Sammlerwelt.

Auch in Mannheim finden seit Jahrzehnten schon Schallplatten- und CD-Börsen statt. Nach einer coronabedingten Pause im Jahr 2020 steht das nächste Treffen von Musikliebhabern und -sammlern am Samstag, 28. August, im Mannheimer Rosengarten an. Angeboten werden neben Schallplatten und CDs auch Bücher und einiges mehr rund um das Thema Musik. Daneben soll es auch einen Bereich für Filme geben.

Nicht alle sollten gleich zu Beginn kommen

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass nur Besucher eingelassen werden, die entweder geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Schnelltests seien ab 8 Uhr auch kostenlos vor Ort möglich. Außerdem gilt eine Maskenpflicht, darüber hinaus müssen sich alle Besucher mittels Adresszettel oder über die Luca-App registrieren. Der Eintritt kostet vier Euro, ermäßigt drei Euro. Um Wartezeiten zu vermeiden, wird empfohlen, nicht gleich zu Beginn der Veranstaltung zu kommen.

Termin

Schallplatten- und CD-Börse, Samstag, 28. August, 10 bis 16 Uhr, im Mannheimer Rosengarten