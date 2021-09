[Aktualisiert] Im Mannheimer Stadtteil Waldhof sind in der Nacht zum Samstag sechs Menschen vor einer Gaststätte durch Schüsse verletzt worden. Die Männer im Alter von 35 bis 45 Jahren schweben laut Polizei und Staatsanwaltschaft Mannheim aber nicht in Lebensgefahr.Kurz vor Mitternacht sei es vor der Gaststätte zunächst zu einem Streit mit mehreren Beteiligten gekommen. Im Anschluss fielen dann die Schüsse. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Ermittler schließen einen Bezug zum Rockermilieu nicht aus. Der mögliche Bezug ergebe sich daraus, dass während der Tat ein für diese Szene typisches Motorrad vor dem Lokal gestanden habe.

Nach Informationen der RHEINPFALZ am SONNTAG soll es sich bei den angeschossenen Personen um Mitglieder des Mannheimer Motorradclubs „Germanen“ handeln. Ein Ohrenzeuge will mehr als zehn Schüsse gehört haben. Ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt, war am Samstag ebenfalls noch nicht geklärt. Nach der Tat flüchtete laut Polizei mindestens ein Unbekannter in einem dunklen Fahrzeug vom Tatort. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Die Polizei hat am Samstag eine 20-köpfige Ermittlungsgruppe eingerichtet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat, dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.