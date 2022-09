Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen sind am späten Freitagabend Schüsse in der Mannheimer Innenstadt im Bereich der T- und U-Quadrate abgegeben worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der Hintergrund der Schüsse zunächst „völlig unklar“. Daher sei ein großes Polizeiaufgebot sowie ein Polizeihubschrauber zum Einsatz gekommen – die gesuchten Personen hatten beim Eintreffen der Beamten aber bereits unerkannt das Weite gesucht. Nach ersten Ermittlungen sollen etwa zehn Personen an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein. Sie hatten laut Polizeibericht „diverse Waffen“ bei sich. Die Kriminalpolizei ermittelt.