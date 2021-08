Grundschulkindern in schwierigen familiären Lagen eine Perspektive geben. Der Kinderarmut etwas entgegensetzen. Die Bildungschancen erhöhen. Aufgaben wie diese hat sich der Verein „Aufwind“ in der Mannheimer Neckarstadt-West zum Ziel gesetzt. Doch Veränderungen in der Bewohnerstruktur und die Corona-Pandemie drohen die Erfolge zunichte zu machen.

„Aufwind“ ist vielen Kindern aus ärmeren Verhältnissen längst wie eine zweite Heimat ist. Mit gemeinsamen Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung und Freizeitaktivitäten, bis hin zu sehr persönlichen Gesprächen mit den Eltern, wird viel für sie getan. Mit der Corona-Pandemie ist die soziale Institution vor neue Herausforderungen gestellt worden. Dabei ging es geht es etwa darum, wie man Kinder und Familien in Lockdown-Zeiten erreicht und wie stark man in das private Leben eindringen sollte beziehungsweise darf.

Das Licht strahlt bis in alle Ecken. Auf das riesige Trampolin, auf die mit Brettspielen angehäuften Regale, auf die große, freie Holzbodenfläche neben aufgereihten Tischen und Stühlen. „Das ist unser Herzstück“, sagt Pädagogin Maike Bültemann über den lichtdurchfluteten Raum. Mit hohen Fenstern und Decken, einer kleinen Bühne – und einem Kreuz über dem Türrahmen, das die frühere Funktion verrät. Einst war das Gebäude zwischen Lutherkirche und Neumarkt ein Gemeindesaal. Seit 2007 ist dort „Aufwind“ die treibende Kraft, die für Aufstiegschancen bei den Kindern der Neckarstadt-West sorgt, dem oft als „sozialen Brennpunkt“ verschrienen Stadtteil mit einem Migrationsanteil von 69 Prozent.

24-Stunden-Hotline eingerichtet

Um kurz nach 10 Uhr ist es noch still. Erst nach Schulschluss wird es laut, wenn rund 25 Kinder von der einen pädagogischen Einrichtung in die andere wechseln. „Aber das ist kein Gewusel, wir wollen Struktur geben. Mit einem gemeinsamen Mittagessen und anschließendem Zähneputzen, um dann im Hausaufgabenraum in Ruhe zu arbeiten“, verrät Gruppenleiter Patrick Pietsch. Seit Mitte Mai können die Grundschulkinder wieder die Räume betreten. Zuvor war auch die Einrichtung vom Lockdown betroffen. Und musste ihr Betreuungskonzept notgedrungen kräftig umkrempeln.

„Wir haben eine 24-Stunden-Hotline eingerichtet, uns um PC-Spenden gekümmert und auch bei den Corona-Maßnahmen für Aufklärung gesorgt. Es war eine Unsicherheit bei vielen Eltern, wie sie sich korrekt verhalten sollen“, erklärt der Pädagoge. Da viele Haushalte der betreuten Kinder nicht auf ein Homeschooling vorbereitet waren, wurden Hausaufgaben ausgedruckt und persönlich vorbeigebracht. Und nicht nur den Erziehern wurde klar: Lockdown ist nicht gleich Lockdown.

Einen Schritt vorher angesetzt

Viele Eltern seien finanziell und auch sprachlich darauf angewiesen, dass ihre Kinder bei „Aufwind“ eine Mahlzeit zu sich nehmen und bei den Hausaufgaben betreut werden. „Eine alleinerziehende, berufstätige Mutter mit drei Kindern in einer beengten Wohnung kann da schnell überfordert sein. Für gewöhnlich spielt sich in der Neckarstadt vieles im Freien ab. Aber dann ist da plötzlich kein Draußen mehr“, sagt Stefan Semel über die Lockdown-Zeiten. Also unternahmen die Betreuer Spaziergänge mit den Kindern, um die angespannte Situation zu Hause etwas zu entlasten.

Der Leiter und Gründer der Einrichtung arbeitete zuvor als Streetworker mit drogenabhängigen Straßenkindern. „Ich wollte einen Schritt vorher ansetzen und versuchen, dass Kinder erst gar nicht auf der Straße landen“, erinnert er sich. Die Einrichtung in der Neckarstadt-West wird schnell zur Erfolgsstory. Von der Einschulung bis zur vierten Klasse werden Kinder in Notlagen und schweren Lebenssituationen betreut, sprachlich und sozial gefördert und ein „Wir-Gefühl“ erzeugt: mit einer Zirkus-AG, Schwimmkursen und letztlich überraschend vielen Empfehlungen für die Realschule und das Gymnasium. Auch zu den Eltern wird eine Brücke gebaut. Es gibt Tee-Abende für türkische Mütter – und manchmal beflügelt der schulische Auftrieb der Kleinen auch einen Elternteil, einen beruflichen Schritt zu wagen.

Förderbedarf enorm gestiegen

„Ab 2013 aber gab es einen Wandel im Viertel. Viele Deutsche sind weggezogen, die ansässigen Türken waren aufgrund der Migranten aus Osteuropa in Sorge, das soziale Gefüge zerfiel und der Stadtteil bekam einen miesen Ruf“, erklärt Semel. Das machte sich auch am Leistungsniveau „seiner Schüler“ bemerkbar. Plötzlich konnte man aufgrund der hohen Fluktuation viele Kinder nicht mehr über Jahre hinweg begleiten. Zudem stieg der Förderbedarf enorm an. „Früher konnten wir die Kinder mit einem guten Gefühl in die Zukunft entlassen. Heute haben wir manchmal die Sorge, dass wir ihnen drei, vier schöne Jahre schenken, aber ein Rückfall droht, da sich zu Hause nichts geändert hat. Das tut weh“, sagt Semel.

Nun bleibt in Corona-Zeiten vieles auf der Strecke: nicht nur Schwimm- oder Trommelkurse und gemeinsame Ausflüge. Auch der enge Draht zu den Familien muss erst wieder aufgebaut werden. Und teilweise auch zu den Kindern. „Manche haben uns Betreuer noch gar nicht ohne Maske gesehen, sie müssen erst wieder richtig lachen lernen“, weiß Pietsch. Dafür wolle man nun die Sommerferien nutzen. Die großen Hausaufgaben finden in diesem Jahr also abseits des Schulunterrichts statt.