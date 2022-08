Einen spektakulären Unfall gab es am Dienstagabend gegen 19 Uhr in der Schwetzingerstadt in Mannheim. Ein 27-jähriger Autofahrer war laut Polizei mit seinem Seat Richtung Neuhermsheim unterwegs und wollte nach links die Fahrbahn wechseln. Hierbei übersah er offenbar den auf gleicher Höhe fahrenden Sattelzug eines 56-Jährigen. Der Lastwagen erfasste den Wagen und schob ihn auf einer Länge von ungefähr 80 Metern vor sich her. Der Lkw-Fahrer, der offenbar zunächst nichts bemerkte, wurde auf diesen Umstand von hupenden Autofahrern aufmerksam gemacht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu Staus. Verletzt wurde niemand.