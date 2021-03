Am Montag kurz nach 14 Uhr hat ein Sattelzugfahrer mit seinem ausgefahrenen Kran die Brücke über die B 38 in Mannheim beschädigt. Der Fahrer blieb laut Polizei unverletzt. Die Brücke wurde vorsichtshalber in beide Richtungen voll gesperrt. Nach gut zwei Stunden gab ein Statiker grünes Licht und das Bauwerk wurde wieder freigegeben. Die Bergung nahm noch einige Zeit in Anspruch.