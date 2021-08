Auf der Autobahn 6 östlich der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen muss von Samstag, 28. bis Montag, 30. August, die Fahrbahn in Fahrtrichtung Viernheim saniert werden. Dafür muss die Fahrbahn von der Anschlussstelle Sandhofen bis zum Viernheimer Dreieck komplett für den Verkehr gesperrt werden. Die Umleitungen werden ausgeschildert. Das hat die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest mitgeteilt. Grund dafür sind demnach Oberflächenschäden, die sich infolge von Starkregen ergeben beziehungsweise ausgeweitet haben. Betroffen ist ein rund ein Kilometer langer Streckenabschnitt. Mit den Arbeiten soll am Samstag um 13 Uhr begonnen werden, der Abschluss ist für Montag, 5 Uhr, vorgesehen. In dieser Zeit wird der Verkehr in Richtung Heidelberg und Heilbronn ab der Anschlussstelle Sandhofen über die B44 und die Waldstraße (L597) weiter auf die B38 bis zum Viernheimer Kreuz umgeleitet. Für den Verkehr in Richtung Darmstadt erfolgt die Umleitung ab der Anschlussstelle Sandhofen über die B44 bis Bürstadt und dann weiter über die B47 bis zur A67 an der Anschlussstelle Lorsch.