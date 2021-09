Zwei 23 und 25 Jahre alte Männer, die am Sonntagmorgen vorläufig festgenommen wurden, stehen im dringenden Verdacht, kurz nach Mitternacht am Freizeitzentrum „Alter“ auf dem Alten Messplatz in Mannheim fünf Rucksäcke von Gästen einer Veranstaltung entwendet zu haben. Eine der Geschädigten erkannte laut Polizei wenig später die zunächst unbekannten Täter mit zwei der Rucksäcke, wovon einer der ihrige war, und verständigte die Polizei. Weitere Gäste bemerkten kurz darauf, dass die beiden Männer Rucksäcke durchsuchten, verfolgten sie und hielten einen der beiden Tatverdächtigen, den 25-Jährigen, bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der zunächst flüchtige 23-jährige Mittäter wurde gestellt. Er hatte Diebesgut einstecken, über den Verbleib der Rucksäcke ist jedoch nichts bekannt. Nach ihren erkennungsdienstlichen Behandlungen wurden beide wieder auf freien Fuß gesetzt.