Ein unbekannter Mann hat am Freitagmittag gegen 14 Uhr unter Vorhalt eines Messers den Rucksack und die Umhängetasche eines 36-Jährigen gestohlen, der in seinem Rollstuhl im Stadtteil Neckarstadt-Ost im Gartenweg zwischen Käthe-Kollwitz-Straße und Max-Joseph-Straße unterwegs war. Wie die Polizei weiter mitteilt, trat der Unbekannte unvermittelt von hinten an ihn heran und forderte den 36-Jährigen auf, die mitgeführten Taschen auszuhändigen. Nachdem der im Rollstuhl sitzende Mann dem Täter die geforderten Gegenstände übergeben hatte, ergriff dieser die Flucht in Richtung Gartenklause. Der 36-Jährige beschreibt den Täter wie folgt: männlich, zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß, schlanke Körperstatur, dunkelhäutig, zirka 20 bis 25 Jahre alt. Er hatte schwarzes kurzes Haar und war mit einer blauen Jeanshose, einem roten Pullover und weißen Sneaker bekleidet. Hinweise an die Polizei unter Telefonnummer 0621 174 4444.