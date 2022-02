Am Mittwochmittag gegen 13 Uhr hat ein Rollerfahrer auf der Casterfeldstraße in Mannheim-Neckarau versucht, vor einer Polizeistreife zu flüchten und kollidierte schließlich mit dem Streifenwagen. Laut Polizei sollte der Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, als er plötzlich Gas gab, über eine rote Ampel fuhr und so versuchte, zu flüchten. Die Beamten überholten den Roller allerdings und reduzierten die Geschwindigkeit. Wegen defekter Bremsen am Roller konnte der Fahrer nicht mehr rechtzeitig stoppen und kollidierte mit dem Heck des Streifenwagens. Dabei verletzte er sich. Wieso er vor den Polizisten flüchten wollte, ist derzeit noch unklar.