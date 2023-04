Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist ein Abschied mit einem weinenden und einem lachenden Auge: Der 41. „Rockt zu Hause“-Livestream aus dem Mannheimer Capitol war zugleich der letzte. Natürlich wird es die fulminante Hauskapelle Sascha im Quadrat weiter geben, aber in Konzerten mit Publikum im Saal. Der Abschluss war beeindruckend, der Erlös an Spenden erst recht. Und die Streaming-Fans wollen in Verbindung bleiben.

Die Videostreams über den Youtube- Kanal des Capitols begannen am 20. März 2020, und damals hat wohl niemand geahnt, wie lange die Zeit der virtuellen Konzerte dauern würde. Er habe