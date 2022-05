Ein Unbekannter hat am frühen Donnerstagmorgen einen Zimmermannshammer gegen die Frontscheibe eines Sattelzugs geschleudert. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei in der Untermühlaustraße in Neckarstadt-West. Der Lastwagen mit polnischem Kennzeichen soll ungefähr mit Tempo 50 unterwegs gewesen sein. Der 30-jährige Fahrer aus der Ukraine sah laut Polizei eine schwarz gekleidete Person aus dem Hinterhof eines Anwesens rennen. Der Hammer durchschlug in einer Höhe von knapp drei Metern die Frontscheibe und landete direkt vor den Füßen des Fahrers. Nähere Angaben zum Täter konnte er nicht machen. Er sah offenbar nur die Silhouette der Person. Verletzt wurde der Lkw-Fahrer wohl nicht.