Einige tragen sie schon, andere Gesichter sind noch unverdeckt. Ab Montag ist der Mund- und Nasenschutz Pflicht beim Einkaufen sowie bei Fahrten mit Bus und Bahn. Im kleinen Palazzo-Lädchen gibt es die Masken aber nicht in langweiligem Weiß oder in Mintgrün. Sondern bunt, schrill und fantasievoll. Und auf Wunsch auch mit Glitzersteinen.

Gespenstisch leer ist es im teilweise wiedergeöffneten Q6/Q7. Nur vor einem Shop bilden sich die mittlerweile typischen Corona-Abstandsschlangen, die man sonst nur von Supermärkten oder Bäckereien kennt. Asiatische Mandala-Muster, der britische Union Jack, Einhorn-, Ananas- und Piratenmotive, oder ganz dezent gehaltene schwarze und goldene Stoffe: Wie sonst T-Shirts oder Mützen hängt die neue Gesichtsbekleidung an der Wand. Die Auswahl ist groß, der Andrang auch. Knapp 200 Masken gingen bereits am ersten Tag über die Theke.

Mittendrin, zwischen all den Stoffen, sitzt Rhiannah Kitching hinter einer Plexiglasscheibe. Die Tänzerin und Choreografin gilt als das Aushängeschild des Harald Wohlfahrt Palazzos. Seit zehn Jahren lebt die 36-Jährige in Mannheim. Sie tanzte auch schon im Moulin Rouge in Paris, für Tom Jones in New York oder ging mit Chris de Burgh auf Tour. Jetzt hockt sie an der ratternden Nähmaschine, anstatt das Tanzbein zu schwingen. Näht und näht. Und lächelt.

Eine Art Selbsttherapie

„Ich finde die gewöhnlichen Masken etwas beängstigend, ich wollte etwas Fröhliches machen“, verrät Kitching, wie es dazu gekommen ist. Die erste Maske fertigte sie vor einer Woche für ihren Mann an. Doch über die sozialen Medien kamen in Windeseile viele Anfragen. Und somit die Idee auf, das Ganze auf professionelle Beine zu stellen. Von der Kinder- bis zur XL-Größe variieren nicht nur die Farben, sondern auch die Formen. Denn die Palazzo-Masken kommen bei Bestellung maßgeschneidert daher. „Jedes Gesicht ist anders, das Wichtigste sind die Augen, sie sollen dabei zur Geltung kommen“, betont Kitching.

Selbstverständlich ist die neu entdeckte Leidenschaft aber auch eine Art Selbsttherapie. „Das Entertainment ist mein Geschäft. Ich habe zwei Kinder, ich brauche Beschäftigung“, sagt die 36-Jährige. Das Nähen hilft ihr auch dabei, ein wenig die Sorgen um die Zukunft zu vergessen. Denn die Palazzo-Dinner-Show, die jedes Jahr im Herbst und Winter im Spiegelzelt am Europaplatz die Zuschauer verzaubert, ist nur ein Teil ihrer Arbeit. Im Sommer wäre sie als Tänzerin mit Udo Lindenberg auf Tour gegangen. „Jetzt ist auf einem Schlag die ganze Sommerarbeit weggebrochen“, bedauert Kitching.

Glitzernd und waschmaschinentauglich

Das Nähen ist für die Australierin kein Neuland. Seit Jahren schon stellt sie viele der aufwendigen Kostüme mit Federschmuck und Glitzer selbst her. „Jetzt mache ich eben Kostüme fürs Gesicht“, sagt sie – und zuckt mit den Schultern. Wendbar, also mit zwei unterschiedlichen Motiven versehen, und waschmaschinentauglich sind die farbenfrohen Baumwoll-Schmuckstücke für Mund und Nase. „Unter meiner Krankenhausmaske habe ich schnell geschwitzt, das ist jetzt nicht mehr so“, freut sich Kundin Diana über ihren Kauf.

„Die Leute sollen sich in diesen harten, unsicheren Zeiten trotzdem wohlfühlen. Ich freue mich, wenn ich ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann“, sagt Kitching. Auch wenn sie dieses Lächeln, die nach oben gehenden Mundwinkel, nicht sieht. „Ich sehe es aber in ihren Augen.“

So bringt die Mitarbeiterin der bekannten Dinner-Revue-Show etwas Glamour in eine triste Zeit – und versucht, den für viele sehr befremdlich wirkenden Gesichtsschutz ein wenig mit Lebensfreude zu füllen.

Info:

Da die Palazzo-Show erst Ende Oktober beginnt, sieht Geschäftsführer Rolf Balschbach das Programm für die Saison 2020/21 noch nicht gefährdet. „Selbstverständlich machen wir uns aber schon über Abstandsregeln im Zelt, über die Tischformen bis hin zur Einlass-Situation Gedanken“, teilt er mit. Der Palazzo-Shop befindet sich in der unteren Etage im Q6 und hat montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.