Ein Rettungswagen ist am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr in Mannheim-Käfertal mit einem Auto zusammengestoßen. Dabei sind laut Polizei alle vier Insassen der Fahrzeuge verletzt worden. Der 26-jährige Fahrer des Rettungswagens sei mit Blaulicht und Martinshorn auf der Waldstraße in Richtung Vogelstang unterwegs gewesen, als er wohl aus Unachtsamkeit mit dem vorausfahrenden Opel kollidierte. Der 68-Jährige wollte dem Rettungswagen offenbar Platz machen und lenkte sein Auto nach links auf die Gegenfahrbahn, was der 26-Jährige aber zu spät bemerkt haben soll. Die vier Insassen beider Fahrzeuge wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Mannheimer Polizei schätzt den Schaden auf mehr als 10.000 Euro.