Mit einem Lkw ist am Mittwoch ein Rennradfahrer in Heidelberg zusammengestoßen. Der Mann zog sich Prellungen und Schürfwunden zu, der Lkw-Fahrer war stark betrunken, teilte die Polizei weiter mit. Der 32-jährige Radfahrer wollte gegen 11.50 Uhr im Stadtteil Kirchheim nach rechts abbiegen und übersah dabei den Lkw. Beim Zusammenstoß kam er zu Fall. Ein Rettungsdienst brachte ihn zur Behandlung in ein Heidelberger Krankenhaus.

Polizeibeamte, die den Unfall aufnehmen wollten, bemerkten bei dem 54-jährigen Lkw-Fahrer Alkoholgeruch, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,6 Promille. Aufgrund dieses Wertes wird nun geprüft, ob er eine Mitschuld trägt.