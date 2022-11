[Aktualisiert 14.14 Uhr] An der Mannheimer Justus-von-Liebig-Schule (Neckarstadt Ost) sind am Mittwochvormittag Polizei- und Rettungskräfte im Einsatz gewesen. Laut Polizeibericht versprühte eine bislang unbekannte Person gegen 10 Uhr einen Reizstoff in einem Klassenzimmer, wodurch 34 Personen Atemwegsreizungen erlitten und vor Ort medizinisch behandelt wurden. Eine stationäre Aufnahme in einer Klinik sei jedoch in keinem der Fälle nötig gewesen. Rund 100 Personen mussten laut Polizei kurzfristig das Schulgebäude verlassen. Umgehend durchgeführte Messungen durch die Feuerwehr Mannheim hätten im Gebäude keine Feststellung von gesundheitsgefährdenden Stoffen erbracht. Nach Lüfftungsmaßnahmen hätten Schüler und Lehrer wieder in ihre Klassenzimmer zurückkehren können. Entgegen einer ersten Meldung der Polizei fand am Mittwochmorgen an der Justus-von-Liebig-Schule keine Alarmübung statt.