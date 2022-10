Weil ein Taxifahrer, der auf der Bismarckstraße aus Richtung Hauptbahnhof kommend in Richtung Schloss unterwegs war, mit seinem Wagen plötzlich auf den rechten Fahrstreifen wechselte, musste ein dort fahrender 46-jähriger Reisebusfahrer stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr dadurch eine Mitreisende, die sich im Mittelgang des Busses befand, nach vorne und von innen gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Den Beamten zufolge verletzte sie sich dabei erheblich, Lebensgefahr bestehe jedoch nicht. Aufgrund ihrer Verletzung wurde die Seniorin anschließend mit einem Rettungswagen in ein Mannheimer Krankenhaus gebracht.