In der Nacht auf Donnerstag hat ein bislang Unbekannter gegen 2.40 Uhr einen Angestellten einer Tankstelle in der Möhlstraße (Schwetzingerstadt) mit einem Messer bedroht und laut Polizei Bargeld verlangt. Weil der Angestellte jedoch zunächst nicht reagierte, schlug der Täter den Beamten zufolge gegen eine aufgehängte Plexiglasscheibe. Er habe die Flucht ergriffen, als sich der Angestellte daraufhin ebenfalls mit einem Messer aus dem Bistrobereich bewaffnen wollte. Der unbekannte und flüchtige Mann wird wie folgt beschrieben: zwischen 20 und 30 Jahren alt, 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß, schlanke Statur. Er habe akzentfrei Deutsch gesprochen, war mit einem kleinen Messer bewaffnet, trug einen Regenmantel mit aufgezogener Kapuze, eine Jogginghose und einen Mundschutz. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 174-4444.