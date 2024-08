Einen Raubüberfall mit anschließender Festnahme des mutmaßlichen Täters meldet die Polizei aus den Mannheimer Quadraten. Ein 22-Jähriger soll am Samstagabend im N7-Quadrat einem 17-Jährigen die Halskette entrissen haben. Vorausgegangen war eine Konfrontation zwischen dem Geschädigten auf der einen sowie dem 22-Jährigen und zwei unbekannten Kumpanen auf der anderen Seite. Der 22-Jährige und der 17-Jährige seien zunächst verbal aneinandergeraten, so die Polizei. Dann habe der Ältere zum ersten Mal versucht, dem Jüngeren dessen Halskette zu entreißen, und einer der beiden unbekannten Begleiter wollte der Armbanduhr des 17-Jährigen habhaft werden. Beides habe der junge Mann abwehren können. Auf ein Signal des ersten Unbekannten hin habe der zweite eine Bewegung gemacht, die der Geschädigte als Griff zu einer Schusswaffe interpretiert habe; daraufhin habe er sich widerstandslos die Kette vom Hals reißen lassen. Danach floh das Trio.

Die von dem 17-Jährigen gerufene Polizei traf den 22-Jährigen kurz darauf am Kaiserring an und nahm ihn fest; die Halskette hatte er dabei, sie wurde sichergestellt. Er wurde am Sonntag der Haftrichterin vorgeführt, die ihn wegen schweren Raubes und Flucht- und Verdunkelungsgefahr einfahren ließ. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg laufen noch, insbesondere um die beiden Unbekannten zu finden, die bei der Tat dabei waren.