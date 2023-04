Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit steigenden Temperaturen krabbeln sie wieder an die Oberfläche: Ratten. In Mannheim haben sich in den vergangenen Jahren die Beschwerden gehäuft. Die Stadt hat zusätzliche Köderboxen aufgestellt. Ob das wirklich genügt?

Laut dem chinesischen Horoskop ist 2020 das Jahr der Ratte. Sie stehe für Bodenständigkeit, Intelligenz und Hartnäckigkeit. Ziele würden gleich in Angriff genommen und fleißig