Ein randalierender Mann hat am Montagabend die Mitarbeiterin eines Einkaufsmarkts verletzt. Laut Polizei pöbelte der 50-Jährige in dem Geschäft im Mannheimer Stadtteil Rheinau Kunden und Mitarbeiter an. In dem Moment, als der Marktleiter hinzukam, soll der Mann eine volle Bierdose an den Kopf seiner 59 Jahre alten Kollegin geworfen haben. Der Marktleiter überwältigte daraufhin den Randalierer und warf ihn aus dem Laden. Das Opfer wurde mit einer Platzwunde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei gab den volltrunkenen Störenfried in die Obhut seiner Ehefrau. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.